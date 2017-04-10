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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве арестовали математика за призывы к терроризму и беспорядкам

Пресненский суд Москвы арестовал до 8 июня 25-летнего преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, проходящего по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам, прошедших в Москве и других городах России 2 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил BFM.ru.

Услышав решение суда, мать обвиняемого упала в обморок, ей вызвали скорую помощь.

По версии следствия, 29 марта Богатов разместил в интернете два сообщения экстремистского толка, в том числе предлагал брать с собой бутылки, тряпки и бензин.

7 апреля судья отказал следствию в аресте математика в связи с тем, что инкриминируемые ему призывы к массовым беспорядкам относятся к категории преступления небольшой тяжести. На следующий день против Богатова было возбуждено уголовное дело уже по более тяжкому преступлению — статья 205 УК РФ («Призывы к терроризму или оправдание терроризма»). Кроме этого, преподавателю вменили приготовление к организации массовых беспорядков.

Богатов заявил, что не виновен и готов всеми способами содействовать в раскрытии этого преступления, чтобы «полностью очистить свое имя».

Адвокат Богатова Алексей Тепцов сообщил, что следствие обосновывает обвинение тем, что ролики были выложены с IP-адреса его подзащитного. Однако, Тепцов утверждает, что его клиент выходил в сеть через программу Tor.

В конце марта в интернете стали появляться призывы выйти в воскресенье, 2 апреля, на акции протеста. При этом никаких заявок в органы исполнительной власти не поступало, а организатор этих акций оставался анонимным. В разных городах России были задержаны несколько десятков человек.

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