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10:37 (мск), источник: Volga News

Самарца осудили за два телефонных мошенничества

В Самаре суд вынес приговор Евгению Мухину, которого обвиняли в двух мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Мухин, отбывая наказание в ИК-10, договорился с не установленным следствием лицом о совершении преступления. 24 октября 2015 г. подельник отправил смс с ложной информацией о блокировке банковской карты на произвольно выбранный номер. Получивший сообщение человек перезвонил на указанный номер, которым пользовался Мухин.

Заключенный представился сотрудником банка и наврал жертве о «хакерской атаке», после чего убедил потерпевшего набрать комбинацию цифр, зарегистрировать услугу «мобильный банк», обеспечив доступ к деньгам, хранящимся на его счетах. После этого Мухин перевел со счетов потерпевшего на банковскую карту супруги и другие абонентские номера 117 900 рублей.

Аналогичным способом в ноябре 2015 г. мужчина похитил деньги еще одного потерпевшего — более 32 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что отбывал в ИК-10 наказание за незаконный оборот наркотиков, а уже после совершения мошенничеств освободился в декабре 2015 года.

Суд приговорил Мухина по совокупности преступлений к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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