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20:30 (мск), источник: Sputnik.by

Пострадавших при столкновении поездов бесплатно доставят в Беларусь

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Российская железная дорога за свой счет доставит граждан Беларуси в республику после выписки из больниц, говорится в сообщении РЖД.

Источник: Sputnik.by

При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве вечером в субботу пострадали около 50 человек, в том числе трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы, а впоследствии выписаны из больниц после оказания медицинской помощи.

«Президент ОАО “РЖД” Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим в результате столкновения всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании», — говорится в сообщении РЖД.

Там также подчеркивается, что компания также компенсирует белорусам стоимость путевок на отдых.

По информации перевозчика, руководители РЖД посещают находящихся в больницах в Москве пассажиров поезда Москва — Брест.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ. При этом, по предварительным данным, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.

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