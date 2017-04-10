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21:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Молодой мужчина скончался на приеме у врача в Алматы

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Молодой мужчина, обратившийся с гайморитом в частный медцентр в Алматы, скончался во время процедуры, сообщает телеканал КТК.

Источник: Sputniknews.kz

Как утверждает супруга умершего 26-летнего Алексея Губенко, 6 марта он пошел прием, чтобы вылечить гайморит, а через несколько часов женщина узнала, что его нет в живых.

«С моим мужем был его друг, друг нашей семьи. Единственное, он не был в процедурном кабинете, а ждал снаружи. Как он сказал, сначала Алексею сделали промывание, после промывания он пошел в процедурный кабинет. Там ему стало плохо», — рассказала Виктория Губенко.

Она уверяет, что Алексей не страдал какими-либо хроническими заболеваниями.

В свидетельстве о смерти указано, что мужчина задохнулся, но что именно привело к трагедии, не известно.

В общественном фонде «Аман саулык» считают, что речь может идти об анафилактическом шоке, одном из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии.

«Картина очень напоминает анафилактический шок, который развился после введения антибиотика. Я не знаю, получал он его раньше или нет», — высказала свою точку зрения президент общественного фонда «Аман саулык» Бахыт Туменова.

Виктория Губенко написала заявление в полицию, обратилась в Минздрав и комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности.

Что думают по поводу смерти пациента в частном медцентре, узнать не удалось. Там сообщили, что комментировать ситуацию до получения результатов судмедэкспертизы не будут.

Результаты экспертизы должны быть готовы в ближайшие дни.

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