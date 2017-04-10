В Семее задержали 20 участников массовых беспорядков

Очевидцы сняли на видео, как молодые люди собираются устроить драку. К счастью, сотрудникам полиции удалось вовремя это предотвратить.

По информации УВД Семея, в инциденте никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство».

Все участники беспорядков были задержаны. Среди них, в основном, учащиеся, в том числе несовершеннолетние.

Позже задержанных отпустили с подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.