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21:13 (мск), источник: Nur.kz

В Семее задержали 20 участников массовых беспорядков

В Семее толпа парней устроила массовые беспорядки. Около 20 собравшихся громко кричали, вели себя агрессивно и преграждали движение на дороге, сообщает КТК.

Источник: Nur.kz

Очевидцы сняли на видео, как молодые люди собираются устроить драку. К счастью, сотрудникам полиции удалось вовремя это предотвратить.

По информации УВД Семея, в инциденте никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство».

Все участники беспорядков были задержаны. Среди них, в основном, учащиеся, в том числе несовершеннолетние.

Позже задержанных отпустили с подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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