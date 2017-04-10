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20:27 (мск), источник: Интерфакс

В Коми загорелась нефтяная скважина

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидируют возгорание нефтескважины на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании нефтескважины № 2 на месторождении имени Алабушина, которая принадлежит территориальному производственному предприятию «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», поступила днем в понедельник.

На место пожара были направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона, привлечено 18 единиц техники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для подвоза воды.

«Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Пострадавших и погибших нет», — отметили в пресс-службе. В 19:00 к месту происшествия направлена оперативная группа регионального МЧС.

Месторождение имени Алабушина было введено в пробную эксплуатацию в 2015 году. Оно расположено по правому берегу реки Колва в Усинском районе Коми и относится к Тимано-Печёрской нефтегазоносной провинции. Площадь месторождения входит в бассейн среднего течения реки Колва.

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