В Коми загорелась нефтяная скважина

Информация о возгорании нефтескважины № 2 на месторождении имени Алабушина, которая принадлежит территориальному производственному предприятию «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», поступила днем в понедельник.

На место пожара были направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона, привлечено 18 единиц техники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для подвоза воды.

«Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Пострадавших и погибших нет», — отметили в пресс-службе. В 19:00 к месту происшествия направлена оперативная группа регионального МЧС.