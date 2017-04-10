В Коми загорелась нефтяная скважина
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидируют возгорание нефтескважины на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные ликвидируют возгорание нефтескважины на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в
Информация о возгорании нефтескважины № 2 на месторождении имени Алабушина, которая принадлежит территориальному производственному предприятию «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», поступила днем в понедельник.
На место пожара были направлены подразделения Усинского
«Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Пострадавших и погибших нет», — отметили в
Месторождение имени Алабушина было введено в пробную эксплуатацию в 2015 году. Оно расположено по правому берегу реки Колва в Усинском районе Коми и относится к