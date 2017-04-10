Украина экстрадировала в Беларусь разыскиваемого Интерполом преступника

Как отмечается, гражданин Беларуси разыскивался с 2014 года органами Интерпола с целью привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Белорусские правоохранители собрали неопровержимые доказательства того, что мужчина за деньги помогал иностранцам из стран Юго-Восточной Азии нелегально пересекать госграницу Беларуси со стороны Российской Федерации.

«Очередная попытка проводника доставить по такому же маршруту 8 граждан Социалистической республики Вьетнам провалилась, в связи с чем и с целью избежания наказания злоумышленник скрывался от следственных органов Республики Беларусь на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, находясь под экстрадиционным арестом, злоумышленник, с целью избежания ответственности, обратился с заявлением в Государственную миграционную службу Украины о признании его беженцем в Украине, однако в этом ему отказано. ГПУ получила запрос от Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче злоумышленника для привлечения к уголовной ответственности.

«На выполнение этого запроса в марте 2017 года по результатам проведенной прокуратурой Ровенской области экстрадиционной проверки, иностранный преступник выбыл из Ровенского следственного изолятора плановым этапом в Черниговский следственный изолятор для дальнейшей передачи правоохранительным органам Республики Беларусь», — говорится в сообщении.