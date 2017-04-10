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22:36 (мск), источник: Tengrinews

Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП в Алматы

В Алматы в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Авария произошла в микрорайоне Дархан на пересечении улиц Алтай и Майханова.

По словам очевидцев, полицейский автомобиль Daewoo Nexia двигался в северном направлении по главной улице Алтай. При проезде улицы Майханова в Daewoo Nexia на полном ходу врезался Mercedes. От удара полицейская машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал участковый инспектор полиции, который находился за рулем Daewoo Nexia. С различными травмами его госпитализировали в больницу.

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