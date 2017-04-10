Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП в Алматы
В Алматы в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
В Алматы в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Авария произошла в микрорайоне Дархан на пересечении улиц Алтай и Майханова.
По словам очевидцев, полицейский автомобиль Daewoo Nexia двигался в северном направлении по главной улице Алтай. При проезде улицы Майханова в Daewoo Nexia на полном ходу врезался Mercedes. От удара полицейская машина перевернулась.
В результате ДТП пострадал участковый инспектор полиции, который находился за рулем Daewoo Nexia. С различными травмами его госпитализировали в больницу.