Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП в Алматы

Авария произошла в микрорайоне Дархан на пересечении улиц Алтай и Майханова.

По словам очевидцев, полицейский автомобиль Daewoo Nexia двигался в северном направлении по главной улице Алтай. При проезде улицы Майханова в Daewoo Nexia на полном ходу врезался Mercedes. От удара полицейская машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал участковый инспектор полиции, который находился за рулем Daewoo Nexia. С различными травмами его госпитализировали в больницу.