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10 апреля, источник: РБК - Украина

Катастрофа под Смоленском: самолет Качинського разрушился из-за взрыва

Члены польской комиссии, которая расследует обстоятельства крушения самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, пришли к выводу, что на борту авиасудна произошел взрыв. Об этом сообщает Dziennik.

«В результате проведенных экспериментов, мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — говорится в заявлении польских экспертов.

По итогам расследования, разброс осколков характерен для авиакатастроф, которые происходят как из-за столкновения лайнера с землей, так и из-за взрыва в воздухе.

Версию со взрывом неоднократно выдвигал ранее министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Эту трагедию он называл «актом терроризма».

Президентский самолет Ту-154 разбился при посадке на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, в том числе бывший польский президент Лех Качиньский с супругой, представители высшего военного командования Польши, депутаты сейма, члены правительства, а также общественные и религиозные деятели. ​

Ранее сообщалось, что подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши сделала вывод, что президентский самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском распался в воздухе.

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