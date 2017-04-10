Катастрофа под Смоленском: самолет Качинського разрушился из-за взрыва

«В результате проведенных экспериментов, мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — говорится в заявлении польских экспертов.

По итогам расследования, разброс осколков характерен для авиакатастроф, которые происходят как из-за столкновения лайнера с землей, так и из-за взрыва в воздухе.

Версию со взрывом неоднократно выдвигал ранее министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Эту трагедию он называл «актом терроризма».

Президентский самолет Ту-154 разбился при посадке на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, в том числе бывший польский президент Лех Качиньский с супругой, представители высшего военного командования Польши, депутаты сейма, члены правительства, а также общественные и религиозные деятели. ​

Ранее сообщалось, что подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши сделала вывод, что президентский самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском распался в воздухе.