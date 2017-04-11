Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
По словам бизнесмена, у оппозиционера нет «морального права» обвинять его в совершении преступления, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно».
По словам бизнесмена, у оппозиционера нет «морального права» обвинять его в совершении преступления, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно».
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях Навального. Об этом Усманов сообщил ТАСС.
Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы.
По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают сто миллионов долларов в год.
Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник
Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон»,