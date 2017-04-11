СМИ: задержанный в Норвегии подросток из РФ мог придерживаться радикальных взглядов
Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.
Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.
ОСЛО, 11 апреля. /ТАСС/. Задержанный норвежскими властями 17-летний гражданин РФ, который обвиняется в незаконном обороте опасных веществ, мог находиться на пути приобщения к радикальным религиозным взглядам. Об этом сообщила вечером в понедельник телекомпания NRK со ссылкой на государственного обвинителя норвежской Полицейской службы безопасности (ПСБ) Катрине Тунстад.
Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.
Я не могу комментировать конкретно это, скажу только, что ПСБ было известно о нем и ранее, и что он мог быть в процессе радикализации, имеющем отношение к исламизму. Вокруг него были созданы некоторые условия, препятствующие этому.
По словам адвоката подростка, «публикации в соцсети были сделаны им два года назад, когда ему было 15 лет», в это же время он «контактировал со своими друзьями, которые впоследствии примкнули к радикалам». Сейчас, как заявляет защита, он полностью отвергает подобного рода взгляды.
Ранее задержанному было предъявлено обвинение по статье 142 «Незаконное обращение с опасными веществами». Решением суда он был оставлен под стражей на две недели, в течение которых полиции необходимо провести расследование и представить суду доказательства его виновности.
В этот двухнедельный период суд также ввел для подростка запрет на посещения, получение писем и общение со СМИ. Устройство, находившееся у него, по данным телекомпании NRK, состояло из «газового баллона и поражающих частиц». Адвокат россиянина Осе Карине Сигмонн заявила, что он не признает себя виновным, поскольку не собирался использовать находившийся у него предмет для совершения теракта.
В субботу вечером в центре Осло правоохранительные органы задержали 17-летнего гражданина РФ, у которого при себе был подозрительный предмет, по всей видимости, представлявший собой маломощное взрывное устройство. В ночь на воскресенье полиция и саперы осуществили контролируемый подрыв этого предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.