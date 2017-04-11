СМИ: задержанный в Норвегии подросток из РФ мог придерживаться радикальных взглядов

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ОСЛО, 11 апреля. /ТАСС/. Задержанный норвежскими властями 17-летний гражданин РФ, который обвиняется в незаконном обороте опасных веществ, мог находиться на пути приобщения к радикальным религиозным взглядам. Об этом сообщила вечером в понедельник телекомпания NRK со ссылкой на государственного обвинителя норвежской Полицейской службы безопасности (ПСБ) Катрине Тунстад. Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.

Я не могу комментировать конкретно это, скажу только, что ПСБ было известно о нем и ранее, и что он мог быть в процессе радикализации, имеющем отношение к исламизму. Вокруг него были созданы некоторые условия, препятствующие этому. Катрине Тунстад Обвинитель Полицейской службы безопасности Норвегии

По словам адвоката подростка, «публикации в соцсети были сделаны им два года назад, когда ему было 15 лет», в это же время он «контактировал со своими друзьями, которые впоследствии примкнули к радикалам». Сейчас, как заявляет защита, он полностью отвергает подобного рода взгляды.

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