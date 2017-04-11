Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
01:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: задержанный в Норвегии подросток из РФ мог придерживаться радикальных взглядов

Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.

Источник: Reuters

ОСЛО, 11 апреля. /ТАСС/. Задержанный норвежскими властями 17-летний гражданин РФ, который обвиняется в незаконном обороте опасных веществ, мог находиться на пути приобщения к радикальным религиозным взглядам. Об этом сообщила вечером в понедельник телекомпания NRK со ссылкой на государственного обвинителя норвежской Полицейской службы безопасности (ПСБ) Катрине Тунстад.

Со сведениям СМИ, на своей странице в одной из социальных сетей задержанный якобы публиковал изображения в поддержку совершения терактов.

Я не могу комментировать конкретно это, скажу только, что ПСБ было известно о нем и ранее, и что он мог быть в процессе радикализации, имеющем отношение к исламизму. Вокруг него были созданы некоторые условия, препятствующие этому.
Катрине Тунстад
Обвинитель Полицейской службы безопасности Норвегии

По словам адвоката подростка, «публикации в соцсети были сделаны им два года назад, когда ему было 15 лет», в это же время он «контактировал со своими друзьями, которые впоследствии примкнули к радикалам». Сейчас, как заявляет защита, он полностью отвергает подобного рода взгляды.

Читайте также
В Осло подозреваемого в закладке бомбы россиянина помог задержать охранник

Ранее задержанному было предъявлено обвинение по статье 142 «Незаконное обращение с опасными веществами». Решением суда он был оставлен под стражей на две недели, в течение которых полиции необходимо провести расследование и представить суду доказательства его виновности.

В этот двухнедельный период суд также ввел для подростка запрет на посещения, получение писем и общение со СМИ. Устройство, находившееся у него, по данным телекомпании NRK, состояло из «газового баллона и поражающих частиц». Адвокат россиянина Осе Карине Сигмонн заявила, что он не признает себя виновным, поскольку не собирался использовать находившийся у него предмет для совершения теракта.

В субботу вечером в центре Осло правоохранительные органы задержали 17-летнего гражданина РФ, у которого при себе был подозрительный предмет, по всей видимости, представлявший собой маломощное взрывное устройство. В ночь на воскресенье полиция и саперы осуществили контролируемый подрыв этого предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ООН отказалась оценивать правомочность ударов США по Сирии
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
СМИ: чартерное авиасообщение с Турцией может быть приостановлено
В результате стрельбы в школе Калифорнии есть пострадавшие
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Трамп попросит у компаний США $1 триллион на инфраструктуру
NYT стала лауреатом Пулитцеровской премии за публикации о Путине
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь