Студент «мореходки» в Приморье погиб на занятиях по гребле от удара током
Следствие винит во всем начальницу образовательного учреждения, которая не заметила провод под напряжением на участке.
Следствие винит во всем начальницу образовательного учреждения, которая не заметила провод под напряжением на участке.
Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.
Студент Дальневосточного высшего мореходного училища (филиала) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в Приморье погиб на занятиях по гребле от удара током. Ответственность за это, по версии следствия, несет руководитель образовательного учреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА PrimaMedia.
«Обвиняемая с декабря 2015 по сентябрь 2016 года ненадлежаще исполняла обязанности по должности. В результате 9 сентября 2016 года 18-летний обучающийся при прохождении занятий по
Вместе с тем, до случившегося обвиняемая не приняла соответствующих мер по проведению проверки безопасности земельного участка. Также, достоверно зная о нахождении на территории указанного земельного участка объекта повышенной опасности — воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ, расположенной непосредственно на месте проведения
Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника Дальневосточного высшего мореходного училища (филиала) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.