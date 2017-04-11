Студент «мореходки» в Приморье погиб на занятиях по гребле от удара током

Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.

Студент Дальневосточного высшего мореходного училища (филиала) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в Приморье погиб на занятиях по гребле от удара током. Ответственность за это, по версии следствия, несет руководитель образовательного учреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА PrimaMedia.

«Обвиняемая с декабря 2015 по сентябрь 2016 года ненадлежаще исполняла обязанности по должности. В результате 9 сентября 2016 года 18-летний обучающийся при прохождении занятий по профессионально-прикладной физической подготовке — гребле на ялах — наступил в бетонный лоток, предназначенный для слива дождевых вод, который не смог бы обнаружить из-за наличия густой растительности. После этого он упал на оборванный провод воздушной линии передачи, находящейся под напряжением в траве и визуально не наблюдаемый. Молодой человек погиб от поражения электрическим током», — озвучила версию следствия старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Вместе с тем, до случившегося обвиняемая не приняла соответствующих мер по проведению проверки безопасности земельного участка. Также, достоверно зная о нахождении на территории указанного земельного участка объекта повышенной опасности — воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ, расположенной непосредственно на месте проведения профессионально-прикладных занятий по физической подготовке, не приняла мер к устранению этого объекта и не выяснила его принадлежность, при этом, сама утвердила график занятий на указанном участке.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника Дальневосточного высшего мореходного училища (филиала) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.