В Новосибирске водитель иномарки протаранил три машины и ушел пешком

В понедельник вечером водитель Toyota Camry проехался по парковке, покорёжив три стоявших там машины. Затем вышел, посмотрел на результат, и ушел с «поля боя».

Пострадали: седан Nissan Almera, хэтчбек Opel Astra GTC и минивэн Toyota Noah. Хозяйка одной из машин пыталась остановить виновника массового ДТП, но ей это не удалось. Очевидцы утверждают, что виновник погрома был пьян.