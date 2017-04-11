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07:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель иномарки протаранил три машины и ушел пешком

Инцидент произошел на улице Крылова.

В понедельник вечером водитель Toyota Camry проехался по парковке, покорёжив три стоявших там машины. Затем вышел, посмотрел на результат, и ушел с «поля боя».

Пострадали: седан Nissan Almera, хэтчбек Opel Astra GTC и минивэн Toyota Noah. Хозяйка одной из машин пыталась остановить виновника массового ДТП, но ей это не удалось. Очевидцы утверждают, что виновник погрома был пьян.

О происшествии сообщает группа АСТ-54.

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