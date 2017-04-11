Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СКР о нападении на курсантку МВД в Москве: "Цинично и аморально"
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
03:08 (мск), источник: ТАСС

На севере Франции в лагере беженцев вспыхнули беспорядки

В лагере проживают до 1,5 тыс. афганцев и курдов, которые надеются переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

Источник: AFP 2017
Читайте также
У берегов Ливии затонули два судна с мигрантами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Беспорядки вспыхнули в лагере беженцев в окрестностях приморского города Дюнкерк на севере Франции. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает газета Le Figaro.

В лагере проживают до 1,5 тыс. афганцев и курдов, которые надеются переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция.

Стражи порядка применили против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. Сообщается как минимум о шести раненых в ходе столкновений: по всей видимости, увечья друг другу нанесли сами мигранты, так как пострадавшие получили колото-резаные раны.

Согласно последней информации, на месте инцидента вспыхнул пожар. В настоящее время огнем объято до половины лагеря. Пламя можно увидеть за несколько километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
Задержанный в Осло подросток мог иметь радикальные взгляды
СМИ: чартерное авиасообщение с Турцией может быть приостановлено
В результате стрельбы в школе Сан-Бернардино погиб ребенок
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Трамп попросит у компаний США $1 триллион на инфраструктуру
NYT стала лауреатом Пулитцеровской премии за публикации о Путине
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь