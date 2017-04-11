Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в школе в Сан-Бернардино

Второй жертвой стрелка оказался учитель. Еще один ребенок находится в больнице в критическом состоянии. Кроме того, погиб сам стрелявший — полиция сообщает, что после атаки он застрелился в здании школы.

Власти считают, что дети не были целью преступника. Сообщается, что он был знаком с убитым преподавателем, а причиной нападения мог стать конфликт на бытовой почве.

В школе, где произошел инцидент, учится около 600 детей. Всех их эвакуировали, разместив в кампусе, расположенном в нескольких милях от школы.

Стрельба вызвала панику в городе, который полтора года назад пережил массовое убийство в центре для людей с ограниченными возможностями, в результате которого погибло 16 человек. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России ИГ.