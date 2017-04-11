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02:47 (мск), источник: Интерфакс

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в школе в Сан-Бернардино

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в начальной школе в Сан-Бернардино, штат Калифорния, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Источник: AP 2017
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Второй жертвой стрелка оказался учитель. Еще один ребенок находится в больнице в критическом состоянии. Кроме того, погиб сам стрелявший — полиция сообщает, что после атаки он застрелился в здании школы.

Власти считают, что дети не были целью преступника. Сообщается, что он был знаком с убитым преподавателем, а причиной нападения мог стать конфликт на бытовой почве.

В школе, где произошел инцидент, учится около 600 детей. Всех их эвакуировали, разместив в кампусе, расположенном в нескольких милях от школы.

Стрельба вызвала панику в городе, который полтора года назад пережил массовое убийство в центре для людей с ограниченными возможностями, в результате которого погибло 16 человек. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России ИГ.

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