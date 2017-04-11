Стрельбу в школе в Сан-Бернардино устроил муж учительницы начальных классов
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Жертвами стрельбы в одной из школ города
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Жертвами стрельбы в одной из школ города
По его словам, второй мальчик в возрасте 9 лет получил ранения, в настоящее время он находится в стабильном состоянии.
Бургуан назвал имя предполагаемого стрелка — 53-летний Седрик Андресон из Риверсайда (Калифорния). По данным полицейского, Андерсон открыл огонь по своей жене, 53-летней Карен Эйлен Смит, из крупнокалиберного револьвера. Супруга нападавшего преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.
Глава полиции
Кроме того, нападавший имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии. Открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.