За оправдание терроризма осудили бывшего военнослужащего в Хабаровске

Установлено, что в 2015 году житель Приморского края проходил военную службу по призыву. В это время молодой человек разместил в социальной сети «ВКонтакте» несколько видеороликов. По заключению экспертов, они содержали призывы к терроризму и экстремизму. В этих материалах также были выявлены признаки оправдания идеологии национализма и одобрения терроризма как явления, заслуживающего подражания.

После публикации видеоматериалов фигурант попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Восточному военному округу. В дальнейшем в результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий вина мужчины была доказана.