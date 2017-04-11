За оправдание терроризма осудили бывшего военнослужащего в Хабаровске

Установлено, что в 2015 году житель Приморского края проходил военную службу по призыву. В это время молодой человек разместил в социальной сети «ВКонтакте» несколько видеороликов. По заключению экспертов, они содержали призывы к терроризму и экстремизму. В этих материалах также были выявлены признаки оправдания идеологии национализма и одобрения терроризма как явления, заслуживающего подражания.
После публикации видеоматериалов фигурант попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Восточному военному округу. В дальнейшем в результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий вина мужчины была доказана.
Фигуранта осудили по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также мужчину на год лишили права размещать информацию в Интернете, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ВВО.