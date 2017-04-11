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03:10 (мск), источник: Губерния онлайн

За оправдание терроризма осудили бывшего военнослужащего в Хабаровске

В Хабаровске прошло выездное заседание Приволжского окружного военного суда. По его решению бывшего военнослужащего признали виновным в совершении преступления террористической направленности.

Установлено, что в 2015 году житель Приморского края проходил военную службу по призыву. В это время молодой человек разместил в социальной сети «ВКонтакте» несколько видеороликов. По заключению экспертов, они содержали призывы к терроризму и экстремизму. В этих материалах также были выявлены признаки оправдания идеологии национализма и одобрения терроризма как явления, заслуживающего подражания.

После публикации видеоматериалов фигурант попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Восточному военному округу. В дальнейшем в результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий вина мужчины была доказана.

Фигуранта осудили по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также мужчину на год лишили права размещать информацию в Интернете, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ВВО.

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