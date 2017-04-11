Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Эксперт рассказал, как 4 танка США будут наступать на РФ – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Собака испортила жизнь жительнице Приморья

Полицейские в Находке получили ориентировку: в одном из такси едет девушка, у которой при себе находятся наркотические вещества, сообщает ИА «Дейта».

Машину остановили сотрудники ДПС. Служебный пес Арчи указал на сумку, которая находилась в руках девушки. При досмотре сотрудники полиции обнаружили в сумке два шприца с веществом темного цвета.

Изъятое в ходе досмотра вещество направлено на исследование. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой более 97 граммов.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Задержанная пояснила, что хранила наркотики для собственного употребления, сообщает УМВД Приморья. Теперь девушку ждет суд.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Цзилинь проникает в Приморье
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
Задержанный в Осло подросток мог иметь радикальные взгляды
СМИ: чартерное авиасообщение с Турцией может быть приостановлено
В результате стрельбы в школе Сан-Бернардино погиб ребенок
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Трамп попросит у компаний США $1 триллион на инфраструктуру
NYT стала лауреатом Пулитцеровской премии за публикации о Путине
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь