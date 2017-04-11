Собака испортила жизнь жительнице Приморья

Машину остановили сотрудники ДПС. Служебный пес Арчи указал на сумку, которая находилась в руках девушки. При досмотре сотрудники полиции обнаружили в сумке два шприца с веществом темного цвета.

Изъятое в ходе досмотра вещество направлено на исследование. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой более 97 граммов.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Задержанная пояснила, что хранила наркотики для собственного употребления, сообщает УМВД Приморья. Теперь девушку ждет суд.

Михаил Грач.