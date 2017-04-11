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04:08 (мск), источник: РБК

В США объяснили задержание российского программиста рассылкой спама

В Минюсте США объяснили задержание россиянина Петра Левашова тем, что он занимался рассылкой спама с помощью ботнета. Ранее сообщалось, что программиста заподозрили в кибератаках во время американских выборов.

Источник: Reuters

Российского программиста Петра Левашова, задержанного в Испании по запросу США, обвиняют в рассылке спама с помощью ботнета. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства юстиции США.

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Из документа следует, что Левашова задержали во время операции по прекращению деятельности ботнета под названием Kelihos. По данным ведомства, программист управлял им с 2010 года. «8 апреля мы начали операцию по блокировке вредоносных доменов, связанных с ботнетом Kelihos, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредоносного ПО. Этот случай демонстрирует приверженность ФБР принципу поиска и искоренения киберугроз, независимо от того, где в мире они находятся», — приводятся в заявлении слова агента Федерального бюро расследований Чарджа Ритцмана.

В заявлении Минюста также сообщается, что ботнет Kelihos «генерировал и распространял огромные объемы нежелательных электронных писем», в которых, в частности, содержалась реклама поддельных лекарств.

Левашова задержали 9 апреля во время отдыха в Барселоне. Его супруга Мария сообщила, что программиста заподозрили в причастности к хакерским атакам во время президентских выборов в США.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Вот так по одному и выловят....
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