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04:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане стали чаще сообщать в ЕДДС о подозрительных предметах после теракта в Санкт-Петербурге

Спасатели выезжают на каждый вызов.

После теракта, произошедшего в петербургском метро 3 апреля, в Хабаровске резко возросло количество обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Если раньше от бдительных горожан поступала всего пара вызовов в сутки, то теперь диспетчеры ежедневно принимают по 12−15 таких звонков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Граждане сообщают об обнаруженных бесхозных сумках, пакетах, коробках и прочих предметах. На каждый вызов выезжают спасатели, сотрудники полиции и медики, однако ничего представляющего опасность в забытых вещах до сих пор не находили.

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