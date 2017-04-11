Хабаровчане стали чаще сообщать в ЕДДС о подозрительных предметах после теракта в Санкт-Петербурге
Спасатели выезжают на каждый вызов.
Спасатели выезжают на каждый вызов.
После теракта, произошедшего в петербургском метро 3 апреля, в Хабаровске резко возросло количество обращений в Единую
Граждане сообщают об обнаруженных бесхозных сумках, пакетах, коробках и прочих предметах. На каждый вызов выезжают спасатели, сотрудники полиции и медики, однако ничего представляющего опасность в забытых вещах до сих пор не находили.