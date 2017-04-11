Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, произошедшего в на 726 км автодороги А-370 «Уссури», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. Водитель погиб на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о смертельном ДТП. 37-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda Bongo двигался со стороны Уссурийска в сторону Владивостока. Водитель не выбрал безопасный скоростной режим и безопасную дистанцию до движущегося впереди него автомобиля КАМАЗ, совершив с ним столкновение. На момент автомобильной аварии КАМАЗ осуществлял мойку леерного ограждения. В результате удара произошла сильная деформация кабины микрогрузовика, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.