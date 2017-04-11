Человек в маске обстрелял пластиковыми пулями посетителей кафе в центре Хабаровска

В ночь с понедельника на вторник охранники одного из круглосуточных кафе на улице Муравьева-Амурского задержали молодого человека, обстрелявшего посетителей заведения из страйкбольного оружия, сообщает портал «Губерния».

Хулиган был экипирован не хуже спецназовца. В момент стрельбы его лицо скрывала маска, а поверх костюма армейского образца были надеты защитные наколенники и налокотники.

Пластиковые пули попали в двух посетительниц кафе, стоявших на крыльце. Серьезных травм горожанки не получили, у них на руках остались лишь красные пятна.

Молодой человек утверждал, что стрелял в мусорное ведро, а пули в девушек отлетели рикошетом. Обстрелянные утверждают, что парень целился именно в них.

Задержанный объяснил, что стрельба — акт мести: на днях он не смог пройти фейс-контроль в этом заведении.

Хулигана передали сотрудникам полиции. В отдел отправились и пострадавшие — они намерены привлечь нарушителя к ответственности.