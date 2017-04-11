Человек в маске обстрелял пластиковыми пулями посетителей кафе в центре Хабаровска
Задержанный заявил, что таким образом мстил за испорченный вечер — некоторое время назад его не пустили в заведение.
Задержанный заявил, что таким образом мстил за испорченный вечер — некоторое время назад его не пустили в заведение.
В ночь с понедельника на вторник охранники одного из круглосуточных кафе на улице
Хулиган был экипирован не хуже спецназовца. В момент стрельбы его лицо скрывала маска, а поверх костюма армейского образца были надеты защитные наколенники и налокотники.
Пластиковые пули попали в двух посетительниц кафе, стоявших на крыльце. Серьезных травм горожанки не получили, у них на руках остались лишь красные пятна.
Молодой человек утверждал, что стрелял в мусорное ведро, а пули в девушек отлетели рикошетом. Обстрелянные утверждают, что парень целился именно в них.
Задержанный объяснил, что стрельба — акт мести: на днях он не смог пройти
Хулигана передали сотрудникам полиции. В отдел отправились и пострадавшие — они намерены привлечь нарушителя к ответственности.