Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
04:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Человек в маске обстрелял пластиковыми пулями посетителей кафе в центре Хабаровска

Задержанный заявил, что таким образом мстил за испорченный вечер — некоторое время назад его не пустили в заведение.

Источник: Губерния онлайн

В ночь с понедельника на вторник охранники одного из круглосуточных кафе на улице Муравьева-Амурского задержали молодого человека, обстрелявшего посетителей заведения из страйкбольного оружия, сообщает портал «Губерния».

Хулиган был экипирован не хуже спецназовца. В момент стрельбы его лицо скрывала маска, а поверх костюма армейского образца были надеты защитные наколенники и налокотники.

Пластиковые пули попали в двух посетительниц кафе, стоявших на крыльце. Серьезных травм горожанки не получили, у них на руках остались лишь красные пятна.

Молодой человек утверждал, что стрелял в мусорное ведро, а пули в девушек отлетели рикошетом. Обстрелянные утверждают, что парень целился именно в них.

Задержанный объяснил, что стрельба — акт мести: на днях он не смог пройти фейс-контроль в этом заведении.

Хулигана передали сотрудникам полиции. В отдел отправились и пострадавшие — они намерены привлечь нарушителя к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турнир по кануполо объединит спортсменов из Хабаровска и Комсомольска
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
Стрельбу в школе США устроил муж учительницы начальных классов
В ходе протеста в Венесуэле пострадали около 60 человек
Американцы объяснили задержание российского программиста
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН
Губернатор Алабамы ушел в отставку из-за связи с подчиненной
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь