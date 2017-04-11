Экс-чиновник Братска осужден на 2 года условно за ущерб окружающей среде на 36 млн рублей

Бывший председатель комитета по управлению Падунским округом администрации Братска Алексей Казанцев выдал разрешение на организацию склада опилок на территории жилого района Энергетик. При этом полигон для отходов лесопиления не был предназначен. В результате его действий, окружающей среде был нанесен ущерб в 36 млн рублей. Падунский районный суд Братска приговорил чиновника к 2 годам лишения свободы условно по статье «превышение должностных полномочий». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Судом было установлено, что Казанцев в 2013 году незаконно предоставил в пользование ООО «Доминанта» земельный участок площадью 4 гектара для платного приема и хранения отходов лесопиления.

«В результате противоправной деятельности на земельном участке было размещено 58,4 тысяч кубометров отходов лесопиления. Ущерб от нанесенного вреда почвам превысил 36 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Суд назначил Казанцеву наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти, сроком на 2 года.

Напомним, в марте 2016 года в отношении чиновника возбудили уголовное дело. По версии следствия, в июне 2013 года подозреваемый заключил с генеральным директором ООО «Доминанта» (гражданином Турции) договор о сотрудничестве, предоставил земельный участок в жилом районе Энергетик для организации приемки отходов лесопиления, не предназначенный для этих целей.

Кроме того, во время обыска в доме у главы Падунского округа обнаружили боеприпасы от автомата Калашникова калибром 5.45 и 7.62-мм. Происхождение боеприпасов обвиняемый объяснить не смог.