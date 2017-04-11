Скандал на борту United Airlines: пассажира силой сняли с рейса

На кадрах видно, как мужчину средних лет силой сдергивают с сиденья, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу. Рейс должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл в штате Кентукки в воскресенье вечером. United Airlines уже извинилась за инцидент в своем «Твиттере», в компании заявили, что сейчас проводит расследование произошедшего. 50-секундная видеозапись, сделанная одним из пассажиров, была ретвитнута более 100 тысяч раз.

Семинарист Джейз Анспа, разместивший видеозапись в «Твиттере» написал: United продала больше билетов, чем было мест, и хотела найти четырех добровольцев, которые бы отдали свои места сотрудникам компании, которые должны были выйти на работу на следующий день.

«Волонтеров не оказалось, и United решила выбрать их самостоятельно. Выбрали доктора азиатского происхождения и его жену. Доктор тоже должен был выйти на работу на следующий день, и он отказался покидать место», — добавил Анспа. «Через 10 минут доктор вбежал обратно в самолет с окровавленным лицом, схватился за перегородку и стал повторять «мне нужно домой», — продолжает очевидец.

Как именно пассажир получил ранения, неизвестно — возможно, его избили. На другой видеозаписи видно, как окровавленный мужчина держится за перегородку в салоне и повторяет: «Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой». Департамент авиатранспорта штата Чикаго заявил, что один из охранников, принявший участие в инциденте, «отправлен в отпуск», добавив, что департамент «не одобряет его поведения».

В заявлении также говорится, что проводится расследование, и что подобное поведение «не соответствует стандартным процедурам». Пассажирка Одра Бриджес также разместила видеозапись инцидента в «Фейсбуке», где ее увидели несколько сотен тысяч человек. «Поделитесь этой видеозаписью, — написала она. — Мы на борту этого рейса. United продала слишком много билетов».

«Они просто выкидывают людей с борта, чтобы их запасной экипаж тоже мог улететь», — добавила Бриджес. «Этот человек — врач, он должен быть на работе в больнице завтра утром. Он не хотел отдавать своего места. Мы все потрясены и возмущены», — пишет женщина. Пользователи «Фейсбука» активно комментирует инцидент. Однако, как отмечает один из комментаторов, возможно, мы не знаем всех подробностей истории: «Тут есть еще что-то. Обычно, если авиакомпания продает слишком много билетов, она предлагает ваучеры тем, кто готов поменять свой рейс, и всегда находятся волонтеры. Я считаю, что эта история гораздо глубже, чем-то, что мы видим на видео».

United заявила Би-би-си, что «на рейс 3411 из Чикаго в Луисвилл было продано слишком много билетов». «После того как наши сотрудники попытались найти волонтеров, один из клиентов отказался покинуть борт добровольно, после чего были вызваны сотрудники службы безопасности», — добавили в компании. Вскоре после этого глава United Оскар Муньос написал в «Твиттере»: «Это очень печальный для всех нас инцидент. Я приношу извинения за то, что нам пришлось переместить этих клиентов».

«Наша команда в экстренном порядке сотрудничает с властями, а также проводит собственное тщательное расследование произошедшего. Мы пытаемся связаться с этим пассажиром, чтобы рассмотреть и разрешить эту ситуацию», — пишет Муньос.