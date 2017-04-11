Более 120 тыс. рублей похитил мошенник у учительницы в Братске
За три дня в Братске мошенники обманули жителей на 200 тыс. рублей.
За три дня в Братске мошенники обманули жителей на 200 тыс. рублей.
В Братске телефонный мошенник похитил с банковской карты 51-летней учительницы более 120 тыс. рублей. Как сообщает 10 апреля 2017 года
Учительница отпросилась с работы и прошла в офис своего банка, где под диктовку лжесотрудника службы безопасности перевела на указанные им номера сотовых телефонов деньги с двух своих банковских карточек в общей сумме более 120 тыс. рублей. Только завершив операции, она обратилась к настоящему банковскому служащему, от которого узнала об обмане. Полицейские предварительно установили, что все телефонные номера, на которые были перечислены деньги, и номер мошенника зарегистрированы у сотового оператора Самарской области.
Другая братчанка
Мошенники также похитили 73,5 тыс. рублей со счёта 63-летней жительницы Братска, которая пыталась продать дачный участок, разместив объявление на популярном сайте в Интернете. Женщине позвонила потенциальная покупательница, которая пообещала перевести на карту продавца предоплату в 50 тыс. рублей. Звонившая предложила братчанке пройти к банкомату и провести ряд операций. Под руководством аферистки пенсионерка сделала несколько переводов, не обращая внимания на выходящие после каждого из них чеки. После этого лжепокупательница отключилась, её телефон стал недоступен для звонка. Номер мошенницы зарегистрирован в Самарской области.
От действий мошенника пострадала ещё одна братчанка, разместившая в Интернете объявление о продаже дивана. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником фирмы, скупающей бывшую в употреблении мебель, и высказал заинтересованность в приобретении дивана. Пояснив, что фирма работает только безналичному расчёту, мошенник предложил продиктовать ему реквизиты карты продавца, что она и сделала. С её карточки было списано 3,7 тыс. рублей, после чего «покупатель» исчез. Звонок был сделан с номера сотового оператора в Татарстане.