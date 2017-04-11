Более 120 тыс. рублей похитил мошенник у учительницы в Братске

В Братске телефонный мошенник похитил с банковской карты 51-летней учительницы более 120 тыс. рублей. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на мобильный телефон женщины поступило сообщение якобы о списании денег с её карты. Братчанка перезвонила по указанному в сообщении телефону для справок, ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности системы «Visa». По его словам, произошёл компьютерный сбой, а для сохранения средств на счёте женщине необходимо в течение часа произвести через банкомат ряд операций.

Учительница отпросилась с работы и прошла в офис своего банка, где под диктовку лжесотрудника службы безопасности перевела на указанные им номера сотовых телефонов деньги с двух своих банковских карточек в общей сумме более 120 тыс. рублей. Только завершив операции, она обратилась к настоящему банковскому служащему, от которого узнала об обмане. Полицейские предварительно установили, что все телефонные номера, на которые были перечислены деньги, и номер мошенника зарегистрированы у сотового оператора Самарской области.

Другая братчанка из-за мошенников лишилась 4 тыс. рублей. В социальной сети 25-летняя работница одного из медучреждений получила сообщение от коллеги с просьбой о займе. В ближайшем банковском терминале девушка перевела на указанный счёт деньги, а вечером узнала, что страница её знакомой была взломана, и денег та ни у кого не просила.

Мошенники также похитили 73,5 тыс. рублей со счёта 63-летней жительницы Братска, которая пыталась продать дачный участок, разместив объявление на популярном сайте в Интернете. Женщине позвонила потенциальная покупательница, которая пообещала перевести на карту продавца предоплату в 50 тыс. рублей. Звонившая предложила братчанке пройти к банкомату и провести ряд операций. Под руководством аферистки пенсионерка сделала несколько переводов, не обращая внимания на выходящие после каждого из них чеки. После этого лжепокупательница отключилась, её телефон стал недоступен для звонка. Номер мошенницы зарегистрирован в Самарской области.

От действий мошенника пострадала ещё одна братчанка, разместившая в Интернете объявление о продаже дивана. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником фирмы, скупающей бывшую в употреблении мебель, и высказал заинтересованность в приобретении дивана. Пояснив, что фирма работает только безналичному расчёту, мошенник предложил продиктовать ему реквизиты карты продавца, что она и сделала. С её карточки было списано 3,7 тыс. рублей, после чего «покупатель» исчез. Звонок был сделан с номера сотового оператора в Татарстане.