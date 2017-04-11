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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Автомобиль с иркутскими номерами снес забор на Предмостной площади

Водитель отказался от медицинского освидетельствования.

В Красноярске при съезде с кольца Предмостной площади иномарка с иркутскими номерами снесла железные ограждения и выехала на тротуар. Авария произошла в понедельник, 10 апреля, около 23:00.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением иномарки, несколько раз перевернулся и на скорости влетел в ограждение. В результате машина SsangYong Rexton выбила несколько секций забора. Свидетели аварии утверждают, что водитель был пьян.

«Наблюдал эту аварию. Они проехали на двух колесах, затем перевернулись и на крыше забор протаранили. “Тачка” встала на колеса», — рассказывает один из очевидцев.

В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Водитель от медосвидетельствования отказался. Инспекторы ДПС составили на мужчину акт о повреждении ограждения. Сейчас машина находится на спецстоянке, добавили в ведомстве.

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