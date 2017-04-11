Осуждённый набросился на сотрудника колонии, который заметил у него телефон

19-летний житель Чердынского района набросился на сотрудника колонии. Молодой человек сидел в колонии. 7 февраля младший инспектор отдела безопасности ИК-11 заметил у осуждённого телефон. Он попытался отобрать запрещённый предмет, но заключённый набросился на него и ударил по лицу.

«Расследование уголовного дела по статье “Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности” завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и дело направлено в суд для рассмотрения по существу».