В Башкирии дотла сгорел жилой дом

Фотографии с места происшествия на улице Большой появились в сообществе «Белорецк Онлайн». По кадрам понятно, что старенький деревянный дом изнутри выгорел дотла.

Информацию о возгорании подтвердили в МЧС Башкирии.

— Сигнал о возгорании жилого дома по улице Большой поступил на пульт диспетчера в 9:37 по местному времени. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар ликвидировали в 11:30. В результате пожара имеется один пострадавший, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что в пожаре погибла 85-летняя бабушка.