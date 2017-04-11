Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии дотла сгорел жилой дом

Пожар случился в Белорецке.

Утром 10 апреля в частном секторе Белорецка случился крупный пожар.

Фотографии с места происшествия на улице Большой появились в сообществе «Белорецк Онлайн». По кадрам понятно, что старенький деревянный дом изнутри выгорел дотла.

Местные жители сразу предположили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Информацию о возгорании подтвердили в МЧС Башкирии.

— Сигнал о возгорании жилого дома по улице Большой поступил на пульт диспетчера в 9:37 по местному времени. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар ликвидировали в 11:30. В результате пожара имеется один пострадавший, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что в пожаре погибла 85-летняя бабушка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Дочка Мадонны шокировала пляж волосатыми подмышками
Шоу «Лучше всех»: Чудо-поваренок Полина Симонова начала готовить в два года
Дочка Мадонны шокировала пляж волосатыми подмышками
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС в РФ
В США объяснили задержание российского программиста
Тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь