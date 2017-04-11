В Уфе осудят целительницу, лечившую людей плетью

Жительница Уфы предстанет перед судом за создание религиозный секты.

Следователи выяснили, что секта «Аты-Жолы» (запрещенная в России организация) начала работать еще в 2015 году. Людей исцеляли весьма странными методами — избивали плетками и окуривали благовониями.

Кроме того, адептов секты ограничивали в еде и сне. Их постоянно заставляли молиться и вводили в транс. По громкому делу была установлена только одна потерпевшая. Позже психиатры выяснили, что ей причинили тяжкий вред здоровью.