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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят целительницу, лечившую людей плетью

Женщина избивала людей плеткой.

Жительница Уфы предстанет перед судом за создание религиозный секты.

Следователи выяснили, что секта «Аты-Жолы» (запрещенная в России организация) начала работать еще в 2015 году. Людей исцеляли весьма странными методами — избивали плетками и окуривали благовониями.

Кроме того, адептов секты ограничивали в еде и сне. Их постоянно заставляли молиться и вводили в транс. По громкому делу была установлена только одна потерпевшая. Позже психиатры выяснили, что ей причинили тяжкий вред здоровью.

— У злоумышленницы не было лицензии и медицинского образования. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

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