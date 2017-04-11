Женщина не смогла отсудить 300 тыс. рублей у чиновников за раздробленное колено
Врачи, которых вызвали очевидцы, диагностировали «закрытый оскольчатый перелом надколенника со смещением».
Врачи, которых вызвали очевидцы, диагностировали «закрытый оскольчатый перелом надколенника со смещением».
Жительница Железногорска, которая споткнулась на разрушенном тротуаре и сломала ногу, отсудила у городской администрации более 100 тыс. рублей. Суд установил, что молодая женщина получила травму
Инцидент произошел в начале лета 2015 года на пр. Ленинградском — по дороге с остановки «Торговый Дом Михайлова» женщина запнулась о торчащие из бетонной плиты тротуара металлические прутья. Она сильно повредила правую ногу и даже не смогла встать. Врачи, которых вызвали очевидцы, диагностировали «закрытый оскольчатый перелом надколенника со смещением». 2 недели женщина лечилась в стационаре, ей сделали операцию, после чего она почти 3 месяца проходила амбулаторное лечение.
Суд определил ответчиком по делу администрацию Железногорска, в обязанности которой входит содержание дорог и территорий общего пользования в границах города.
В октябре 2016 года городской суд постановил взыскать с мэрии в пользу пострадавшей 47,2 тыс. рублей материального ущерба в виде утраченного заработка, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 15 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя и 1,9 тыс. рублей на оплату госпошлины.
Обе стороны обжаловали судебное решение: женщина просила увеличить сумму компенсации морального вреда до 300 тыс. рублей, а чиновники — отменить судебное решение и прекратить производство по делу, считая, что женщина проявила грубую неосторожность. Но Красноярский краевой суд не нашел основания для изменения или отмены решения суда первой инстанции и оставил его без изменения, рассказала