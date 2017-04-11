Женщина не смогла отсудить 300 тыс. рублей у чиновников за раздробленное колено

Жительница Железногорска, которая споткнулась на разрушенном тротуаре и сломала ногу, отсудила у городской администрации более 100 тыс. рублей. Суд установил, что молодая женщина получила травму из-за бездействия чиновников, которые допустили разрушение тротуара. При этом в опасном месте не было даже предупреждающих знаков и соответствующего ограждения.

Инцидент произошел в начале лета 2015 года на пр. Ленинградском — по дороге с остановки «Торговый Дом Михайлова» женщина запнулась о торчащие из бетонной плиты тротуара металлические прутья. Она сильно повредила правую ногу и даже не смогла встать. Врачи, которых вызвали очевидцы, диагностировали «закрытый оскольчатый перелом надколенника со смещением». 2 недели женщина лечилась в стационаре, ей сделали операцию, после чего она почти 3 месяца проходила амбулаторное лечение.

Суд определил ответчиком по делу администрацию Железногорска, в обязанности которой входит содержание дорог и территорий общего пользования в границах города.

В октябре 2016 года городской суд постановил взыскать с мэрии в пользу пострадавшей 47,2 тыс. рублей материального ущерба в виде утраченного заработка, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 15 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя и 1,9 тыс. рублей на оплату госпошлины.