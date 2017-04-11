В Красноярск доставили Ил-76 для борьбы с пожарами

Сибирским спасателям выделили тяжелый транспортный самолет Ил-76 для борьбы с аварийными ситуациями и лесными пожарами. Транспорт может перевозить груз весом до 60 тонн на расстояние 5 тысяч км. В самолет помещаются два грузовых автомобиля и более ста человек. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

После транспортировки Ил-76 в Красноярск спасатели, курсанты и пожарные начали проводить первые тренировки в аэропорту «Емельяново».

«Мы отработали погрузку 100 человек с автотранспортом и спасательным оборудованием. Снаряжение группировки подобрано так, что мы можем автономно работать на защите населенных пунктов от лесных пожарах, на паводках и в техногенных чрезвычайных ситуациях», — прокомментировал начальник поисково-спасательной службы Сибирского ПСО Александр Сайбель.

Отметим, что для тушения лесных пожаров на Ил-76 используется выливной прибор. Это съемная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров.