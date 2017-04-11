Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Эксперт рассказал, как 4 танка США будут наступать на РФ – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск доставили Ил-76 для борьбы с пожарами

В самолет помещаются два грузовых автомобиля и более ста человек.

Сибирским спасателям выделили тяжелый транспортный самолет Ил-76 для борьбы с аварийными ситуациями и лесными пожарами. Транспорт может перевозить груз весом до 60 тонн на расстояние 5 тысяч км. В самолет помещаются два грузовых автомобиля и более ста человек. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

После транспортировки Ил-76 в Красноярск спасатели, курсанты и пожарные начали проводить первые тренировки в аэропорту «Емельяново».

«Мы отработали погрузку 100 человек с автотранспортом и спасательным оборудованием. Снаряжение группировки подобрано так, что мы можем автономно работать на защите населенных пунктов от лесных пожарах, на паводках и в техногенных чрезвычайных ситуациях», — прокомментировал начальник поисково-спасательной службы Сибирского ПСО Александр Сайбель.

Отметим, что для тушения лесных пожаров на Ил-76 используется выливной прибор. Это съемная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярск доставили Ил-76 для борьбы с пожарами
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
Стрельбу в школе США устроил муж учительницы начальных классов
В ходе протеста в Венесуэле пострадали около 60 человек
Американцы объяснили задержание российского программиста
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН
Губернатор Алабамы ушел в отставку из-за связи с подчиненной
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь