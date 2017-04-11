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05:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Хабаровске

Возгорание в квартире произошло поздно ночью.

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Ночью на пульт пожарно-спасательной службы г. Хабаровска поступило сообщение о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме по ул. Автобусной. В 01.57 подразделения выдвинулись к месту вызова. В результате пожара погибли два человека, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 30-й пожарной части, было установлено возгорание в квартире на пятом этаже. Из подъезда дома было эвакуировано 10 человек.

В 02.27 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, в 02.35 ликвидировано открытое горение. В 04.02 была дана полная ликвидация пожара, завершена проливка и разбор места пожара. В результате происшествия погибли два человека.

В настоящее время причины пожара, виновный устанавливаются. Всего для тушения пожара привлекалось 22 человека, восемь едини техники, из них от МЧС России — 14 человек, пять единиц техники.

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