Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Хабаровске
Возгорание в квартире произошло поздно ночью.
Возгорание в квартире произошло поздно ночью.
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Ночью на пульт
На момент прибытия первого
В 02.27 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, в 02.35 ликвидировано открытое горение. В 04.02 была дана полная ликвидация пожара, завершена проливка и разбор места пожара. В результате происшествия погибли два человека.
В настоящее время причины пожара, виновный устанавливаются. Всего для тушения пожара привлекалось 22 человека, восемь едини техники, из них от МЧС России — 14 человек, пять единиц техники.