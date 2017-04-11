Ротвейлер не пускал спасателей к телу погибшего хозяина в Новосибирске
10 апреля полиция попросила помощи у спасателей, чтобы открыть квартиру с погибшим хозяином, тело мужчины охранял пес, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
10 апреля полиция попросила помощи у спасателей, чтобы открыть квартиру с погибшим хозяином, тело мужчины охранял пес, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Ротвейлер не пускал спасателей к телу погибшего хозяина в Новосибирске, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Днем 10 апреля на телефон спасателей поступило сообщение, в котором полиция просила помощи в обеспечении доступа в квартиру. В ней проживал пожилой 71-летний мужчина. Со слов соседей, пенсионер продолжительное время не выходил на связь.
«Прибыв на место, спасатели открыли дверь квартиры, в которой было обнаружено бездыханное тело мужчины, рядом с которым находился пёс породы ротвейлер. Собака не подпускала к телу мужчины сотрудников полиции и спасателей», — рассказали спасатели.
Полицейские приняли решение и вызвали сотрудников Новосибирского центра по проблемам домашних животных. «Собака до последнего защищала безжизненное тело хозяина, но сотрудникам центра удалось посадить пса в клеть и увезти к себе в питомник», — говорится в сообщении.