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07:06 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Сейчас Госавтоинспекция разыскивает виновного в гибели 35-летней омички.

Накануне вечером, 10 апреля, в Омском районе произошла смертельная авария. Сообщение о ней поступило в ГИБДД в 21:55. На 21-м километре автодороги «Омск — Русская Поляна» неизвестный автомобиль сбил 35-летнюю женщину-пешехода. От смертельных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель с места ДТП уехал. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить его личность. УМВД по Омской области просит очевидцев аварии позвонить по телефонам 79−35−04, 79−20−10 или 02.

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