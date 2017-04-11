Под Омском неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Сейчас Госавтоинспекция разыскивает виновного в гибели 35-летней омички.
Сейчас Госавтоинспекция разыскивает виновного в гибели 35-летней омички.
Накануне вечером, 10 апреля, в Омском районе произошла смертельная авария. Сообщение о ней поступило в ГИБДД в 21:55. На 21-м километре автодороги «Омск — Русская Поляна» неизвестный автомобиль сбил 35-летнюю
Водитель с места ДТП уехал. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить его личность. УМВД по Омской области просит очевидцев аварии позвонить по телефонам 79−35−04, 79−20−10 или 02.