АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло в Алматы на пересечении проспекта Суюнбая и Рыскулова.

Автомашина Mercedes ML, которую угнали с СТО, двигалась по улице Рыскулова в западном направлении. На пересечении с улицей Жангильдина автомобиль «зацепил» Opel. Водитель Mercedes попытался скрыться с места ДТП, однако сотрудникам дорожной полиции удалось его задержать. Со слов полицейских, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В это время по улице Рыскулова в западном направлении двигались Toyota Land Cruiser и Mercedes W124. Засмотревшись на ДТП, водитель Toyota на полном ходу столкнулся с Mercedes, который от удара откинуло, и он врезался в бетонный забор.

Позже водитель Toyota Carina E, отвлекшись на происходящее на дороге, допустил столкновение с автомобилем Nissan Juke. Жертв и пострадавших нет.

Угнавший Mercedes ML оказался сотрудником СТО, которого приняли на работу в качестве маляра.