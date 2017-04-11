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06:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Девяностолетнего мужчину сбил автомобиль в центре Хабаровска

С места происшествия пожилого горожанина увезла машина скорой помощи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Пожилого мужчину сбил легковой автомобиль в Центральном районе Хабаровска. С места происшествия 90-летнего горожанина доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионера инспекторы зафиксировали накануне на улице Пушкина. По словам очевидцев, под колеса автомобиля Nissan Fuga долгожитель попал прямо на пешеходном переходе. Мужчина, по всей видимости, родился в рубашке: горожанин почтенного возраста не только остался жив после наезда, но и избежал опасных в его возрасте переломов.

— Сбитого в центре Хабаровска пешехода — мужчину 1926 года рождения с места происшествия увезли на машине скорой помощи. Пенсионера госпитализировали во вторую краевую больницу. В результате дорожно-транспортного происшествия горожанин серьезно не пострадал — пешеход отделался ушибами и ссадинами, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

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