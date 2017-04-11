Девяностолетнего мужчину сбил автомобиль в центре Хабаровска

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Пожилого мужчину сбил легковой автомобиль в Центральном районе Хабаровска. С места происшествия 90-летнего горожанина доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионера инспекторы зафиксировали накануне на улице Пушкина. По словам очевидцев, под колеса автомобиля Nissan Fuga долгожитель попал прямо на пешеходном переходе. Мужчина, по всей видимости, родился в рубашке: горожанин почтенного возраста не только остался жив после наезда, но и избежал опасных в его возрасте переломов.