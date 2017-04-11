Девяностолетнего мужчину сбил автомобиль в центре Хабаровска
С места происшествия пожилого горожанина увезла машина скорой помощи.
С места происшествия пожилого горожанина увезла машина скорой помощи.
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Пожилого мужчину сбил легковой автомобиль в Центральном районе Хабаровска. С места происшествия 90-летнего горожанина доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.
— Сбитого в центре Хабаровска пешехода — мужчину 1926 года рождения с места происшествия увезли на машине скорой помощи. Пенсионера госпитализировали во вторую краевую больницу. В результате