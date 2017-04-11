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06:56 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска маршрутка попала в лобовую аварию с участием двух машин

В результате столкновения четырёх пассажирок госпитализировали.

Маршрутка попала в лобовую аварию с участием двух автомобилей. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Авария произошла вчера в Центральном округе Омска. 49-летний водитель микроавтобуса Ford ехал по маршруту № 424 (завод «Металлист» — сады «Заря-2»). На пересечении проспекта Маркса и улицы Ленина маршрутка столкнулся с ехавшими навстречу автомобилями Toyota Corona и Mitsubishi.

В результате аварии три пассажирки маршрутки, а также пассажирка Toyota обратились за помощь к медикам.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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