В центре Омска маршрутка попала в лобовую аварию с участием двух машин

Маршрутка попала в лобовую аварию с участием двух автомобилей. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Авария произошла вчера в Центральном округе Омска. 49-летний водитель микроавтобуса Ford ехал по маршруту № 424 (завод «Металлист» — сады «Заря-2»). На пересечении проспекта Маркса и улицы Ленина маршрутка столкнулся с ехавшими навстречу автомобилями Toyota Corona и Mitsubishi.

В результате аварии три пассажирки маршрутки, а также пассажирка Toyota обратились за помощь к медикам.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.