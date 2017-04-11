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06:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский дрифтер врезался в столб на парковке у ТРЦ

Водитель нарезал круги вокруг опоры освещения.

Водитель иномарки устроил дрифт на парковке у ТРЦ «Планета» и врезался в столб. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и было размещено в социальной сети.

Инцидент произошёл накануне, 10 апреля на парковке у торгового центра. На записи видно, как машина дрифтует вокруг опоры освещения, а за на втором круге врезается в неё. Очевидцы сообщили, что всё действие сопровождалось резким шумом, скрипом тормозов и визгом резины. У автомобиля повреждены бампер и капот. Саму машину через некоторое время увезли на эвакуаторе.

Свидетель происшествия написал заявление в ГИБДД. Там обещали выяснить все подробности случившегося. Ранее дрифтеры обращались к руководству ГИБДД с жалобой на то, что дорожные полицейские их преследуют.

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