Большую партию наркотиков изъяли в Новосибирске

Житель Кемеровской области занимался закупкой и продажей наркотиков. Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области взяли его с поличным.

«Было установлено, что это ранее не судимый 26-летний житель Кемеровской области, который прибыл в Новосибирск. Он стал “работать” “закладчиком”: начал скупать крупные партии наркотиков и расфасовывал их на разовые дозы. Позже он сбывал их подкладывая в разных районах города», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сбытчик был задержан на улице в Центральном районе мегаполиса после покупки еще одной партии наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 30 свертков, в каждом из которых было по 17 граммов белого кристалического вещества. Также подобное вещество нашли у мужчины дома. Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре показали, что это синтетическое наркотическое вещество весом 260 граммов. Сотрудники УНК по месту проживания фигуранта также обнаружили весы, мобильные телефоны, упаковку и банковские карты.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжают. По этому случаю следователи возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Наказание по этой статье может достигнуть пожизненного лишения свободы.