В Уфе парень с девушкой ограбили прохожего

По материалам дела, 22-летний житель Калининского района Уфы шел по улице 40 лет Октября, когда его окликнул неизвестный. Нетрезвый мужчина попросил у него телефон, парень отказал. К беседе присоединилась подруга мужчины, и достала нож. Мужчина набросился на парня и отобрал у него мобильный телефон. После этого парочка скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники ППС задержали их через десять минут. Ими оказались 27-летний, ранее судимый местный житель и его 20-летняя подруга. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».