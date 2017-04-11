Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Эксперт рассказал, как 4 танка США будут наступать на РФ – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
07:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе парень с девушкой ограбили прохожего

В Уфе полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в грабеже, сообщает МВД по РБ.

По материалам дела, 22-летний житель Калининского района Уфы шел по улице 40 лет Октября, когда его окликнул неизвестный. Нетрезвый мужчина попросил у него телефон, парень отказал. К беседе присоединилась подруга мужчины, и достала нож. Мужчина набросился на парня и отобрал у него мобильный телефон. После этого парочка скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники ППС задержали их через десять минут. Ими оказались 27-летний, ранее судимый местный житель и его 20-летняя подруга. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС в РФ
В США объяснили задержание российского программиста
В ходе протеста в Венесуэле пострадали около 60 человек
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь