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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Молодой алматинец погиб на процедурах в частной клинике

В Алматы судмедэксперты устанавливают причину смерти 26-летнего Алексея Губенко, скончавшегося при посещении одного из частных медцентров.

Источник: 365info.kz

6 марта мужчина обратился в медорганизацию для лечения гайморита. Со слов его супруги Виктории со ссылкой на друга семьи, сопровождавшего Алексея, мужчине сделали промывание, а после направили в процедурный кабинет. Там его состояние резко ухудшилось. Первичная экспертиза показала, что мужчина умер от асфиксии, передает ktk.kz.

Как отмечают в общественном фонде «Аман саулык», возможно, что к смерти Алексея привел анафилактический шок после введения антибиотика: вероятно, у пациента была аллергия на препарат.

«Я хочу добиться того, чтобы мне объяснили, почему мой супруг пришёл своими ногами в больницу с обычным гайморитом, а вечером его уже не стало. Через каких-то там даже не несколько часов, а через несколько минут! Я хочу добиться справедливости. Я хочу, чтобы люди, виновные в смерти моего мужа, понесли наказание», — говорит Виктория Губенко.

 Уже на днях судмедэксперты представят свое заключение по поводу смерти Алексея. В медорганизации, где скончался мужчина, от комментариев пока отказываются.

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