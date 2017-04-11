Молодой алматинец погиб на процедурах в частной клинике
В Алматы судмедэксперты устанавливают причину смерти 26-летнего Алексея Губенко, скончавшегося при посещении одного из частных медцентров.
В Алматы судмедэксперты устанавливают причину смерти 26-летнего Алексея Губенко, скончавшегося при посещении одного из частных медцентров.
6 марта мужчина обратился в медорганизацию для лечения гайморита. Со слов его супруги Виктории со ссылкой на друга семьи, сопровождавшего Алексея, мужчине сделали промывание, а после направили в процедурный кабинет. Там его состояние резко ухудшилось. Первичная экспертиза показала, что мужчина умер от асфиксии, передает ktk.kz.
Как отмечают в общественном фонде «Аман саулык», возможно, что к смерти Алексея привел анафилактический шок после введения антибиотика: вероятно, у пациента была аллергия на препарат.
«Я хочу добиться того, чтобы мне объяснили, почему мой супруг пришёл своими ногами в больницу с обычным гайморитом, а вечером его уже не стало. Через
Уже на днях судмедэксперты представят свое заключение по поводу смерти Алексея. В медорганизации, где скончался мужчина, от комментариев пока отказываются.