Джалилова депортировали из Турции за несколько месяцев до теракта в метро

Акбар Джалилов, подозреваемый в самоподрыве в петербургском метро в начале апреля, был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники. Точные срок его пребывания в Турции неизвестен, но после того, как его внесли в черный список, Джалилов еще год не выезжал из страны и находился там нелегально, указано в заметке.

Два специалиста по Турции в разговоре с РБК отметили, что Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны.

Два специалиста по Турции в разговоре с РБК отметили, что Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны.

Сведения о депортации Джалилова в декабре 2016 года подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года​, сказал собеседник РБК.

«В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталию. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, — рассказал источник РБК. — Ему предложили заплатить большой штраф либо д​епортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство Турции». РБК ожидает ответа на запрос в генконсульство.

После двойного теракта в Стамбуле 11 декабря из страны высылали многих мигрантов, указал РБК один из турецких журналистов. О связях Джалилова с подпольем в статье Yeni Akit не говорится, ничего не знает о связях петербургского смертника и близкий к турецкому правительству источник РБК, однако он отмечает, что Джалилов успел побывать в Турции еще до ​ужесточения режима на границе страны с Сирией в 2016 году.