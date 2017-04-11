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11:48 (мск), источник: РБК

Джалилова депортировали из Турции за несколько месяцев до теракта в метро

Предполагаемый петербургский террорист-смертник Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit и подтвердил близкий к правительству страны источник РБК.

Источник: РИА "Новости"

Акбар Джалилов, подозреваемый в самоподрыве в петербургском метро в начале апреля, был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники. Точные срок его пребывания в Турции неизвестен, но после того, как его внесли в черный список, Джалилов еще год не выезжал из страны и находился там нелегально, указано в заметке.

Два специалиста по Турции в разговоре с РБК отметили, что Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны.

Сведения о депортации Джалилова в декабре 2016 года подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года​, сказал собеседник РБК.

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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталию. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, — рассказал источник РБК. — Ему предложили заплатить большой штраф либо д​епортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство Турции». РБК ожидает ответа на запрос в генконсульство.

После двойного теракта в Стамбуле 11 декабря из страны высылали многих мигрантов, указал РБК один из турецких журналистов. О связях Джалилова с подпольем в статье Yeni Akit не говорится, ничего не знает о связях петербургского смертника и близкий к турецкому правительству источник РБК, однако он отмечает, что Джалилов успел побывать в Турции еще до ​ужесточения режима на границе страны с Сирией в 2016 году.

О том, что Джалилов был в Турции в ноябре 2015 года, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на его бывших коллег. Источники агентства, пожелавшие сохранить анонимность, вспоминали разговоры между его коллегами-поварами о том, что Акбарджон мог уехать в Сирию. Собеседник РБК в киргизском МВД отмечал, что у милиции нет информации о попытках подозреваемого попасть туда, но он не исключал наличия таких сведений у ГКНБ. Пресс-секретарь спецслужбы Рахат Сулайманов посоветовал РБК обратиться с вопросами в СКР, так как погибший не был гражданином Киргизии.

Комментарии
3
Александр Козырев
Теперь надо приглядывать за Жираром и Стивеном..., крутые перцы...!!!
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Николай Будуров
отец Тихон(архимандрит Шевкунов), в своем фильме:Византия,падение империи обозначал, что толпы прибывающих в Константинополь, не думали жить с византийцами, а хотели жить вместо них. Среди духовных лиц много мудрых людей.
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Оксана Поддубная
Очевидно последнее обстоятельство очень сильно повлияло на тонкую душевную организацию Реджепа Эрдогана, которая тоньше даже, чем у моего АБ. Они оба пребывание этого Джалилова в Турции поняли, как очередную попытку покушения на Реджепа. И как после этого не обидеться на Путина и не выкинуть очередную фортель? Да никак..((
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