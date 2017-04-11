Джалилова депортировали из Турции за несколько месяцев до теракта в метро
Предполагаемый петербургский
Предполагаемый петербургский
Акбар Джалилов, подозреваемый в самоподрыве в петербургском метро в начале апреля, был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года, сообщила турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники. Точные срок его пребывания в Турции неизвестен, но после того, как его внесли в черный список, Джалилов еще год не выезжал из страны и находился там нелегально, указано в заметке.
Сведения о депортации Джалилова в декабре 2016 года подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года, сказал собеседник РБК.
«В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталию. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, — рассказал источник РБК. — Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство Турции». РБК ожидает ответа на запрос в генконсульство.
После двойного теракта в Стамбуле 11 декабря из страны высылали многих мигрантов, указал РБК один из турецких журналистов. О связях Джалилова с подпольем в статье Yeni Akit не говорится, ничего не знает о связях петербургского смертника и близкий к турецкому правительству источник РБК, однако он отмечает, что Джалилов успел побывать в Турции еще до ужесточения режима на границе страны с Сирией в 2016 году.
О том, что Джалилов был в Турции в ноябре 2015 года, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на его бывших коллег. Источники агентства, пожелавшие сохранить анонимность, вспоминали разговоры между его