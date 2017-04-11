О положительном ВИЧ-статусе за неделю узнали 15 жителей Иркутской области
В Иркутске на ВИЧ проверились 320 человек.
В Иркутске на ВИЧ проверились 320 человек.
Тестирование на ВИЧ прошли 320 жителей Иркутской области в рамках профилактических акций, которые совместно с волонтёрами провели в учебных заведениях, в рабочих коллективах и на массовых мероприятиях в Иркутске врачи областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Как сообщает 10 апреля 2017 года
Наиболее массовое тестирование состоялось 7 апреля во время Дня здоровья в сквере Кирова. За четыре часа свой
Некоторые из тех, кто получил положительный результат, ранее звонили на горячую линию по вопросам
В рамках профилактических акций ещё один сомнительный результат был выявлен у мужчины в ходе тестирования рабочих коллективов в Иркутске. По результатам повторного анализа, сданного им в Центре СПИД, был установлен окончательный диагноз «ВИЧ-инфекция».
Своих результатов тестирования ждут также 43 студента и сотрудника Иркутского национального исследовательского технического университета. Коллектив вуза выразил желание вместо
Справка. В Иркутской области проживает более 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. По данным эпидемиологических расследований, наиболее частой причиной заражения становятся незащищённые гетеросексуальные контакты. Ими в 2016 году были обусловлены 76,3% всех новых случаев заболевания. Половой путь за всю историю наблюдений в регионе уже превысил по числу диагнозов
Неграмотное и рискованное поведение с точки зрения защиты от инфекций, передающихся половым путём, приводит к тому, что в среднем каждые 2,5 часа в Прибайкалье выявляется новый случай
Увеличение охвата тестированием населения региона позволило выявить больше случаев болезни на различных территориях области, в то же время в Иркутске заболеваемость снижается. За 2015 и 2016 годы в Иркутске заболеваемость
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