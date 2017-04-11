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07:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

О положительном ВИЧ-статусе за неделю узнали 15 жителей Иркутской области

В Иркутске на ВИЧ проверились 320 человек.

Источник: РИА "Новости"

Тестирование на ВИЧ прошли 320 жителей Иркутской области в рамках профилактических акций, которые совместно с волонтёрами провели в учебных заведениях, в рабочих коллективах и на массовых мероприятиях в Иркутске врачи областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба Центра СПИД, тесты показали 15 положительных результатов. За неделю лекции по правилам безопасного поведения, познавательные беспроигрышные лотереи и консультации получили более 700 человек.

Наиболее массовое тестирование состоялось 7 апреля во время Дня здоровья в сквере Кирова. За четыре часа свой ВИЧ-статус проверили 136 жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова, Саянска, Черемхово и Слюдянки. У 14 из них результат оказался положительным, на месте им оказали психологическую помощь и рекомендовали обратиться в Центр СПИД или поликлинику для установления точного диагноза. По словам беседовавших с ними врачей, все, у кого выявили антитела к вирусу иммунодефицита, заранее догадывались о таком результате тестирования. Примечательно, что только двое из них проживают в Иркутске, остальные — приезжие из других городов, а также лица, освободившиеся из мест лишения свободы.

Некоторые из тех, кто получил положительный результат, ранее звонили на горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции и рассказывали о своём недавнем рискованном поведении, после чего были приглашены на массовое анонимное тестирование. Специалисты считают, что подобные регулярные акции необходимо проводить и в удалённых территориях.

В рамках профилактических акций ещё один сомнительный результат был выявлен у мужчины в ходе тестирования рабочих коллективов в Иркутске. По результатам повторного анализа, сданного им в Центре СПИД, был установлен окончательный диагноз «ВИЧ-инфекция».

Своих результатов тестирования ждут также 43 студента и сотрудника Иркутского национального исследовательского технического университета. Коллектив вуза выразил желание вместо экспресс-тестов пройти иммунно-ферментный анализ на антитела к ВИЧ, отличающийся более высокой точностью. Просветительскую работу также провели со студентами ИГУ, ИрНИТУ, энергоколледжа, а также сотрудниками городского автотранспортного хозяйства и прокуратуры.

Справка. В Иркутской области проживает более 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. По данным эпидемиологических расследований, наиболее частой причиной заражения становятся незащищённые гетеросексуальные контакты. Ими в 2016 году были обусловлены 76,3% всех новых случаев заболевания. Половой путь за всю историю наблюдений в регионе уже превысил по числу диагнозов инъекционно-наркотический. Больше всего вирус имеет распространение у людей среднего возраста, значительная часть которых не относится к так называемым социально неблагополучным группам.

Неграмотное и рискованное поведение с точки зрения защиты от инфекций, передающихся половым путём, приводит к тому, что в среднем каждые 2,5 часа в Прибайкалье выявляется новый случай ВИЧ-инфекции.

Увеличение охвата тестированием населения региона позволило выявить больше случаев болезни на различных территориях области, в то же время в Иркутске заболеваемость снижается. За 2015 и 2016 годы в Иркутске заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 19,1%. На фоне большой поражённости опасной инфекцией в регионе данный результат, считают эксперты, говорит о принципиальной решаемости проблемы эпидемии.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8−800−350−22−99.

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