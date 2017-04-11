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07:32 (мск), источник: БЕЛТА

Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП на МКАД

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП на МКАД, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 10 апреля около 21.30 на внешнем кольце МКАД возле развязки с ул. Мазурова. По предварительной информации, мотоциклист, мужчина 1983 года рождения, и автомобиль серебристого цвета двигались во второй полосе. Оба решили перестроиться в третью. Водитель мотоцикла, по всей видимости, испугался, затормозил и не справился с управлением — врезался в отбойник, получив несовместимые с жизнью травмы. Второй участник ДТП с места происшествия скрылся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.

Следователи обращаются к водителям транспортных средств, ставших очевидцами аварии либо обладающими иной значимой информацией, в том числе записями с видеорегистраторов, обратиться по телефону 8 (044) 500−31−11.

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