Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП на МКАД

ДТП произошло 10 апреля около 21.30 на внешнем кольце МКАД возле развязки с ул. Мазурова. По предварительной информации, мотоциклист, мужчина 1983 года рождения, и автомобиль серебристого цвета двигались во второй полосе. Оба решили перестроиться в третью. Водитель мотоцикла, по всей видимости, испугался, затормозил и не справился с управлением — врезался в отбойник, получив несовместимые с жизнью травмы. Второй участник ДТП с места происшествия скрылся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.