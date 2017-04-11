В Хабаровске начата проверка по факту гибели людей в огне

Пенсионеры проснулись из-за сильного дыма и покинули опасную квартиру. Прибывшие пожарные потушили возгорание, очаг которого находился на кухне, и обнаружили в одной из комнат тела супругов: 38-летнего мужчины и 34-летней женщины. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения, об этом ИА «Дейта» сообщили в СК по Хабаровскому краю.

Родители погибшей женщины сообщили, что вчера вечером их дочь вместе с мужем распивали спиртные напитки на кухне и курили. Затем легли спать. По факту гибели людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.