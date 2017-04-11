В Хабаровске начата проверка по факту гибели людей в огне
Сегодня ночью в квартире в Индустриальном районе Хабаровска, в которой проживала пожилая семейная пара вместе со взрослой дочерью и ее мужем, произошел пожар.
Сегодня ночью в квартире в Индустриальном районе Хабаровска, в которой проживала пожилая семейная пара вместе со взрослой дочерью и ее мужем, произошел пожар.
Пенсионеры проснулись
Родители погибшей женщины сообщили, что вчера вечером их дочь вместе с мужем распивали спиртные напитки на кухне и курили. Затем легли спать. По факту гибели людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.