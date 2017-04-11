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07:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Убийца таксиста в Тулуне Иркутской области проведет почти 8 лет в колонии строгого режима

Преступление произошло летом 2016 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Тулунский городской суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который зарезал таксиста в июле 2016 года, отказавшись платить за проезд. Злоумышленник проведет в колонии строгого режима 7 лет 10 месяцев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В судебном заседании установлено, что ночью 14 июля 2016 года в Тулуне водитель такси фирмы «Аист» перевозил находившегося в состоянии алкогольного опьянения пассажира. По прибытию на место мужчина заявил об отсутствии у него денег для оплаты проезда, в результате чего между ними произошла ссора. Затем злоумышленник нанес несколько ударов ножом водителю. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

«В судебном заседании государственным обвинителем были опровергнуты доводы подсудимого о его действиях в состоянии необходимой обороны и о противоправном поведении потерпевшего, напавшего на него с целью получения оплаты за проезд», — отметили в ведомстве.

Суд приговорил злоумышленника к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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