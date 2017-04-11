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08:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

5-летний мальчик впал в кому и умер после уколов антибиотиков

В январе женщина купила антибиотик и местный анестетик для лечения своего 5-летнего сына от ОРВИ, спустя два дня регулярных инъекций ребенок впал в кому и умер, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

5-летний мальчик из Новосибирска впал в кому и умер после уколов антибиотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

20 января 2016 года жительница Новосибирска купила без рецепта врача в аптеке антибиотик и местный анестетик для лечения своего 5-летнего сына от ОРВИ. За 2 дня женщина сделала не меньше 5 уколов ребенку.

«От введения Карбосовой в организм сына препаратов у него развился анафилактический шок, в результате чего он впал в кому и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 24 января ребенок умер», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступлении по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 11 апреля уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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