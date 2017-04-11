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08:24 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области прокуратура выясняет причины отравления семьи, в том числе двоих детей

Прокуратура Каменска-Уральского выясняет обстоятельства отравления семьи, в том числе двух несовершеннолетних.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В воскресенье, 9 апреля, в оперативные службы города поступило сообщение о поступлении в медицинские учреждения четырех человек, включая двоих малолетних детей. Им поставлен предварительный диагноз — отравление неизвестной этиологии.

Сотрудники прокуратуры установили, что дети находились в гостях у бабушки с дедушкой в Каменске-Уральском. Квартира оснащена газовой колонкой и газовой плитой. Семья благополучная, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.

Вечером бабушка, а следом за ней дети почувствовали себя плохо. Старшая девочка успела сообщить о произошедшем матери, которая немедленно приехала к ним и вызвала скорую помощь. Дедушка также находился в крайне тяжелом состоянии. Накануне, 10 апреля, врачам удалось вывести его из состояния комы.

Сотрудниками аварийной газовой службы АО «Газэкс» проведено обследование жилого помещения. По предварительной информации посторонние запахи в квартире отсутствовали, следов повреждения газового оборудования, утечки газа не установлено.

«В настоящее время все пострадавшие остаются в медицинских учреждениях, несовершеннолетние девочки переведены из реанимации в отделение педиатрии ГБУЗ Свердловской области “Детская городская больница Каменска-Уральского”. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Причины отравления могут быть установлены после получения результатов взятых у пострадавших анализов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.

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