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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Клещи укусили уже 49 жителей Иркутской области с начала эпидсезона

Один человек госпитализирован с подозрением на клещевой боррелиоз.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор Иркутской области выявил 49 случаев присасывания клещей на территории Иркутского, Ольхонского, Ангарского, Усольского, Черемховского, Зиминского районов. Исследовано 26 клещей, в одном случае обнаружен возбудитель боррелоиоза. Один человек доставлен в больницу с подозрением на клещевой боррелиоз. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В этом году, как и в предыдущем, будет уделено особое внимание организации акарицидных обработок в местах массового пребывания населения (парки, скверы), в летних оздоровительных учреждениях (в том числе лагерях с дневным пребыванием, загородных лагерях и санаториях), в детских образовательных учреждениях, а также на территории садоводческих объединений, участков индивидуального строительства, кладбищ, загородных кафе.

«За три месяца 2017 года в Иркутской области иммунизировано против вирусного клещевого энцефалита 29 тысяч человек, в том числе 14,5 тысячи детей, что в 1,4 и 4,8 раз больше, чем на этот же период 2016 года», — отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. По результатам проведенных исследований защитный уровень антител у привитых лиц в 4,5 раза выше, чем у не привитых, что подтверждает особую роль иммунизации в системе профилактических мер.

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