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08:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неизвестные расстреляли собаку из дробовика в Новосибирске

Вечером 10 апреля на улице Бурденко двое мужчин расстреляли в упор из дробовика был пожилого дворового пса по имени Гоша, который жил на стройке не менее 10 лет, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Неизвестные расстреляли собаку из дробовика в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Вечером 10 апреля на улице Бурденко двое мужчин расстреляли в упор из дробовика был пожилого дворового пса по имени Гоша, который жил на стройке не менее 10 лет.

«Гоша в этот момент находился на цепи у своей будки. Его все знали и любили. Любил сторож, любили местные жители, с ним играли дети», — говорится в сообщении.

На вой собаки сбежались горожане, пса забрала девушка. «У него посттравматический шок, очень большая потеря крови и было непонятно доживет ли он до утра. Две лапы по одной стороне тела раздроблены и держатся только на кожном лоскуте. Повреждена третья лапа. Рентген показал наличие инородного тела в грудной клетке, скорее всего это дробь. Плохо работают почки. Врачи клиники делают все возможное для спасения жизни собаки. Но лапы, скорее всего, спасти не удастся. На данный момент Гоша жив, но состояние его очень тяжёлое», — рассказали очевидцы.



Опекать собаку взялась организация «Защити животных».

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